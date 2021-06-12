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Путин о высказываниях Байдена: "Я привык к нападкам"

Автор: Даша Харченко

Президент России Владимир Путин заявил, что его не удивляют заявления президента США Джо Байдена. Байден назвал в марте Путина убийцей.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, он привык "к нападкам".

"За время своего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жесткости. И меня это не удивляет", - сказал Путин.

Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Перед этим американская разведка обнародовала отчет о том, что Россия пыталась дискредитировать Байдена с привлечением украинских политиков. Таким образом, Москва вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВладимир ПутинДжозеф Байден