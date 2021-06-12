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Путін про висловлювання Байдена: "Я звик до нападок"

Автор: Даша Харченко

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена. Байден назвав у березні Путіна вбивцею.

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

За його словами, він звик "до нападок".

"За час свого перебування на посаді я звик до нападок з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами, причинами, атакам різного калібру і жорсткості. І мене це не дивує", - сказав Путін.

Нагадаємо, в березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.

Перед цим американська розвідка оприлюднила звіт про те, що Росія намагалася дискредитувати Байдена із залученням українських політиків. Таким чином, Москва втручалася у вибори президента США в 2020 році.

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