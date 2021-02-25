Путин выразил поддержку Пашиняну на фоне протестов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа состоялась на фоне акций протеста в Ереване против Пашиняна.

Как заявили в Ереване, в ходе телефонного разговора Путин выразил поддержку "законным властям Армении", а также выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации.

В Кремле же не приводят таких заявлений, но говорят, что Путин высказался за "сохранение порядка и спокойствия в Армении" и урегулирование ситуации в рамках закона.

"Глава России призвал все стороны к сдержанности", - добавили в Кремле.