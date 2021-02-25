Путин выразил поддержку Пашиняну на фоне протестов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа состоялась на фоне акций протеста в Ереване против Пашиняна.
Об этом сообщили пресс-служба Пашиняна и пресс-служба Кремля.
Как заявили в Ереване, в ходе телефонного разговора Путин выразил поддержку "законным властям Армении", а также выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации.
В Кремле же не приводят таких заявлений, но говорят, что Путин высказался за "сохранение порядка и спокойствия в Армении" и урегулирование ситуации в рамках закона.
"Глава России призвал все стороны к сдержанности", - добавили в Кремле.
Напомним, сегодня Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства вместе с Пашиняном.
Как писало РБК-Украина, на митинге своих сторонников Пашинян исключил возможность побега из Армении из-за попытки военного переворота. Так, премьер Армении отреагировал на заявления местных СМИ о том, что его самолет готов вылететь из страны.