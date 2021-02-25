Путін висловив підтримку Пашиняну на тлі протестів у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сьогодні ввечері провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Бесіда відбулася на тлі акцій протесту в Єревані проти Пашиняна.

У Кремлі ж не наводять таких заяв, але говорять, що Путін висловився за "збереження порядку і спокою в Вірменії" та врегулювання ситуації в рамках закону.

Як заявили в Єревані, в ході телефонної розмови Путін висловив підтримку "законній владі Вірменії", а також висловив сподівання на якнайшвидшу нормалізацію ситуації.

Нагадаємо, сьогодні Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії. Це сталося після того, як Генеральний штаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки уряду разом з Пашиняном.

Як писало РБК-Україна, на мітингу своїх прихильників Пашинян виключив можливість втечі з Вірменії через спробу військового перевороту. Так, прем'єр Вірменії відреагував на заяви місцевих ЗМІ про те, що його літак готовий вилетіти з країни.