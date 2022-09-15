Путин вынужден объясняться и отвечать на вопросы Си Цзиньпина о войне в Украине

Президент России Владимир Путин вынужден отвечать на ряд вопросов о войне в Украине и объясняться перед председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", - заявил Путин.

Судя по возникшим вопросам и необходимости повторно разъяснять позицию России касательно войны в Украине, точка зрения Пекина на агрессию РФ не совпадает с Москвой.