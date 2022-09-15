Путін змушений пояснювати і відповідати на питання Сі Цзіньпіна про війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін змушений відповідати на ряд питань про війну в Україні і пояснювати те, що відбувається, голові КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Високо оцінюємо збалансовану позицію китайських друзів у зв'язку з українською кризою. Розуміємо ваші питання і Ваші заклопотаності з цього приводу і в ході сьогоднішньої зустрічі, звичайно, детально роз'яснимо і нашу позицію з цього питання, хоча ми і раніше про це говорили", - заявив Путін.

Судячи з виниклих питань і необхідності повторно роз'яснювати позицію Росії щодо війни в Україні, точка зору Пекіна на агресію РФ не збігається з Москвою.