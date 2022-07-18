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Немецкий министр о зерновом соглашении с Путиным: то же самое, что верить в Санта Клауса

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 22:43
Немецкий министр о зерновом соглашении с Путиным: то же самое, что верить в Санта Клауса Фото: в ЕС не верят, что Путин позволит разблокировать украинские порты (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Официальные лица в Киеве и Брюсселе не верят, что попытки освободить миллионы тонн украинского зерна, заблокированного Россией, будут успешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что верить обещаниям президента России Владимира Путина похоже на веру в "Санта-Клауса или пасхального кролика".

"Я не думаю, что из этого многое получится, потому что это основано на словах Путина, которые не стоят бумаги, на которой они написаны", - сказал Оздемир в Брюсселе на встрече министров сельского хозяйства ЕС.

Напомним, 13 июля делегации Турции, ООН, Украины и России намерены обсудить открытие безопасных коридоров в Черном море.

Представители украинской власти рассчитывают как можно быстрее договориться о запуске "зернового коридора" в Черном море.

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