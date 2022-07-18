Немецкий министр о зерновом соглашении с Путиным: то же самое, что верить в Санта Клауса
Официальные лица в Киеве и Брюсселе не верят, что попытки освободить миллионы тонн украинского зерна, заблокированного Россией, будут успешными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что верить обещаниям президента России Владимира Путина похоже на веру в "Санта-Клауса или пасхального кролика".
"Я не думаю, что из этого многое получится, потому что это основано на словах Путина, которые не стоят бумаги, на которой они написаны", - сказал Оздемир в Брюсселе на встрече министров сельского хозяйства ЕС.
Напомним, 13 июля делегации Турции, ООН, Украины и России намерены обсудить открытие безопасных коридоров в Черном море.
Представители украинской власти рассчитывают как можно быстрее договориться о запуске "зернового коридора" в Черном море.