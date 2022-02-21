Путин выдвинул ультиматум Украине: "требуем прекратить боевые действия на Донбассе"

Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" выдвинул ультиматум к Украине с требованием прекратить боевые действия на Донбассе. Он также заявил, что возможное продолжение кровопролития якобы будет на совести Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение .

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - заявил Путин.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин официально признал "ЛДНР", а также подписал с их главарями договоры о дружбе и сотрудничестве. Ранее сообщалось, что эти документы могут предполагать оказание военной помощи.

Сегодня украинская прокуратура открыла дело на Путина и членов российского Совбеза за заявления о признании "ЛДНР".