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Путін висунув ультиматум Україні: "вимагаємо припинити бойові дії на Донбасі"

Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" висунув ультиматум до України з вимогою припинити бойові дії на Донбасі. Він також заявив, що можливе продовження кровопролиття нібито буде на совісті Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. В іншому випадку вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", - заявив Путін.

Нагадаємо, сьогодні російський президент Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР", а також підписав з їхніми ватажками договори про дружбу і співпрацю. Раніше повідомлялося, що ці документи можуть припускати надання військової допомоги.

Сьогодні українська прокуратура відкрила справу на Путіна і членів російського Радбезу через заяви про визнання "ЛДНР".

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