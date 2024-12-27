Путін вважає Словаччину "прийнятним" місцем для переговорів з Україною: реакція МЗС

Що цьому передувало

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Словаччина нібито готова стати майданчиком для можливих переговорів між Україною та РФ. За словами диктатора, це питання він обговорював на зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Путін заявив, що не проти того, що ймовірні переговори пройшли у Словаччині.

"Так, ми не проти, якщо до цього дійде. Чому ні? Словаччина займає таку нейтральну позицію, на наш погляд. Це прийнятний для нас варіант", - заявив Путін.

Реакція України

"Ми час від часу чуємо різні заяви. Як і в попередньому питанні, я пропоную брехунам на слово не вірити", - сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Щодо майданчика для переговорів речник зазначив, що в інформаційному просторі час від часу лунають ідеї та пропозиції від різних сторін та лідерів. Він наголосив, що Україні потрібен стійкий, справедливий та всеосяжний мир.

"Є процес формули миру. Ми закликаємо всі сторони, які хочуть допомогти, відіграти свою роль. Всі можуть собі знайти роль в цих зусиллях, щоб дійсно наближати мир. Це стосується всіх наших партнерів, і словацької сторони в тому числі", - зазначив Тихий.