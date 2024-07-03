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Путін вважає, що виграє війну, затягуючи бойові дії, - ISW

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, вважає, що Росія може затягнути війну на невизначений час і виграти війну на виснаження, якщо зможе домогтися відмови Україні в рішучій міжнародній підтримці", - йдеться у звіті за 2 липня 2024 року.

Аналітики вважають, що повільні, але постійні успіхи Росії на полі бою з кінця 2023 підтверджують оцінку Путіна і спонукають його уникати будь-якого реального припинення вогню, яке могло б покласти край війні.

Також за оцінками ISW, заморозка війни за нинішньою лінією розмежування надасть Росії стратегічно та оперативно важливу українську територію, на якій країна-агресор зможе відновити агресію, використовуючи досвідчену армію та відновлену оборонно-промислову базу.

"ISW продовжує оцінювати, що припинення вогню в Україні на нинішніх рубежах навряд чи зупинить подальшу російську агресію та лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил та підготовки до майбутньої агресії проти України", - наголосили в ISW.

Крім того, Москва веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з РФ на російських умовах. Це у свою чергу лише послабить українську державу.

"Будь-які російські, західні чи інші спроби схилити Україну до передчасних переговорів з Росією лише послаблять Україну та заохочуть подальшу російську агресію всередині та за межами України", - додали в ISW.

Також аналітики згадали і прохання прем'єра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню, яке він озвучив під час свого неоголошеного візиту до Києва.

Експерти дійшли висновку, що виконання прохання може спричинити підтримку ширшого стратегічного меседжа Кремля. Зокрема, свін має на меті створити оперативну паузу бажану для РФ або переконати міжнародних партнерів відмовитися від України.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп обговорює можливість віддати частину території України Росії, щоб швидко завершити війну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США бачать майбутнє України у Північноатлантичному альянсі (НАТО). Але є один нюанс - відповідне рішення мають ухвалити всі 32 члени військового блоку.

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Війна в Україні