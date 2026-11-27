Путін втягує Африку в атомну залежність від Кремля, - розвідка
Росія розширює свою присутність в енергетичному секторі Африки, використовуючи це як інструмент геополітичного тиску та формування кола залежних від Кремля держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, основну ставку Москва робить на атомну енергетику, проте паралельно заходить і в інші технологічні ніші.
Зокрема, під час конференції Egypt Energy 2026 російська держкорпорація "Росатом" підписала угоду з єгипетською технологічною компанією про локалізацію складання систем накопичення енергії на території Єгипту.
У Кремлі розраховують, що ця співпраця дозволить зміцнити позиції РФ на єгипетському енергоринку, перетворити країну на плацдарм для просування російських технологій на всьому континенті, а також створити механізми для обходу західних санкцій.
Крім того, сторони обговорили подальшу реалізацію будівництва АЕС "Ель-Дабаа", базові угоди щодо якої були укладені ще у 2015-2017 роках.
Ще одним пріоритетним проєктом для Москви в регіоні залишається просування плавучого атомного енергоблоку "ПЕБ-100" потужністю 100 МВт.
У ГУР наголошують, що участь РФ у створенні атомної інфраструктури автоматично означає централізоване обслуговування ядерного палива виключно на російській території.
Це ставить африканські країни в критичну довгострокову залежність від Москви та дає Кремлю прямі важелі впливу на їхню енергетичну безпеку й зовнішню політику.
Паралельно Росія готує кадри під свої стандарти - наразі в російських вишах за напрямом ядерної енергетики навчаються близько 400 студентів із понад 20 африканських країн.
У розвідці підсумовують, що всі ці кроки є частиною єдиної експансійної стратегії РФ для утримання держав регіону у власній сфері впливу.
Нагадаємо, що інтерес Москви до Африканського континенту не обмежується енергетичними проєктами - Кремль системно використовує економічну вразливість регіону для потреб власного військово-промислового комплексу та поповнення армії.
Зокрема, стало відомо, що Росія залучає жінок з Африки до виробництва "Гераней".
За даними розслідування Українського центру безпеки та співпраці, для цього діє розгалужена транснаціональна мережа, яка вербує громадянок африканських країн на заводи зі збирання ударних дронів у РФ під виглядом освітньо-трудової програми "Алабуга Старт".
Крім того, Росія продовжує використовувати континент як джерело живої сили для бойових дій.
Як повідомлялося раніше, РФ масштабно вербує африканців на війну проти України, роблячи ставку на найбідніші держави - зокрема Бурунді, Зімбабве, Сьєрра-Леоне та навіть Мадагаскар.
Загалом Україна вже ідентифікувала понад 5,4 тисячі громадян країн Африки, яких Москва обманом чи обіцянками високих заробітків затягнула до лав своєї окупаційної армії.