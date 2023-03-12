Путін втратив контроль. У Кремлі точиться внутрішня боротьба, - ISW

Між ключовими членами найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна відбувається внутрішнє протистояння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що "Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором через боротьбу між невизначеними "елітами".
У звіті вказується, що слова Захарової підтверджують попередні оцінки стосовно погіршення динаміки кремлівського режиму та контролю над російським інфорпростором, а також дають зрозуміти:
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
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