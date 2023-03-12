Путин потерял контроль. В Кремле идет внутренняя борьба, - ISW

Между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина происходит внутреннее противостояние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между неопределенными "элитами".
В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки по ухудшению динамики кремлевского режима и контроля над российским информпространством, а также дають понять:
Ключевые выводы Института изучения войны:
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