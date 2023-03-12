Путин потерял контроль. В Кремле идет внутренняя борьба, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между неопределенными "элитами".

В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки по ухудшению динамики кремлевского режима и контроля над российским информпространством, а также дають понять:

что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;

что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

Ключевые выводы Института изучения войны: