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Путин потерял контроль. В Кремле идет внутренняя борьба, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина происходит внутреннее противостояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что "Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между неопределенными "элитами".

В отчете указывается, что слова Захаровой подтверждают предварительные оценки по ухудшению динамики кремлевского режима и контроля над российским информпространством, а также дають понять:

  • что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;
  • что со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;
  • что Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

Ключевые выводы Института изучения войны:

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Российская ФедерацияКремль