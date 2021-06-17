Путин о встрече с Байденом: смогли понять друг друга по ключевым позициям

"Обстановка была достаточно доброжелательной. Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся", - отметил он.

По его словам, Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - добавил Путин.