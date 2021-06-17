Путін про зустріч з Байденом: змогли зрозуміти один одного щодо ключових позицій

На зустрічі президента США Джо Байдена з президетом Росії Володимиром Путіним у Женеві сторони змогли зрозуміти один одного щодо ключових позицій. Переговори пройшли в доброзичливій атмосфері.
Про це Путін заявив на зустрічі з випускниками програми кадрового резерву Вищої школи держуправління, передає ТАСС.
"Обстановка була досить доброзичливою. Як мені здається, ми змогли зрозуміти один одного, зрозуміти наші позиції з ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться", - зазначив він.
За його словами, Байден є професіоналом, і з ним треба дуже уважно працювати, щоб нічого не пропустити.
"Той образ, який малюють, може навіть трохи розхолоджувати. Але розхолоджуватися тут нічого: Байден професіонал. І потрібно дуже уважно з ним працювати, щоб чогось не пропустити. Він сам нічого не пропускає, запевняю вас", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Путін на саміті в Женеві обговорювали повернення до двосторонніх консультацій щодо ситуації в Україні. Раніше в такому форматі проводилися зустрічі спецпредставника Держдепу з помічником президента Росії.
Напередодні Байден зазначив, що більше не підніматиме тему того, що Путін є вбивцею. За його словами, його пояснення задовольнили російського президента. Після тієї скандальної заяви країни відкликали своїх послів.