Путін впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини, - глава МЗС

Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях, адже диктатор Володимир Путін вже впровадив у спорт не лише політику, а й воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.