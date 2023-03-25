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Путин внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх и других спортивных соревнованиях, ведь диктатор Владимир Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Спорт, государственная пропаганда и армия в России неделимы. А сейчас Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления", - написал Кулеба.

Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже или других крупных спортивных мероприятиях.

Напомним, ранее стало известно, что МОК рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Кроме того, недавно президент МОК Томас Бах заявил, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

Отметим, правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью их "нейтралитета".

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