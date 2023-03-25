Путин внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления, - глава МИД

Российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх и других спортивных соревнованиях, ведь диктатор Владимир Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.