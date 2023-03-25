Путин внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления, - глава МИД

Российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх и других спортивных соревнованиях, ведь диктатор Владимир Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Спорт, государственная пропаганда и армия в России неделимы. А сейчас Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления", - написал Кулеба.
Глава МИД в очередной раз подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх в Париже или других крупных спортивных мероприятиях.
Напомним, ранее стало известно, что МОК рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Кроме того, недавно президент МОК Томас Бах заявил, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.
Отметим, правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью их "нейтралитета".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.