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Путін вперше прокоментував падіння літака Пригожина

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін "висловив співчуття" загиблим під час падіння літака у Тверській області, на борту якого міг перебувати засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Кремля заявив на зустрічі з ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Щодо цієї авіаційної катастрофи, то перш за все хочу висловити слова щирого співчуття сім'ям усіх загиблих. Це завжди трагедія", - зазначив Путін.

 

За його словами, первинні дані свідчать, що на борту були співробітники ПВК "Вагнера". Диктатор почав розхвалювати найманців за "суттєвий внесок у боротьбу" з Україною.

"Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у неї були, і домагався він результатів потрібних для себе і тоді, коли я його просив про це. Він був талановитим чоловіком, талановитим бізнесменом. ", - додав диктатор.

Він підтвердив, що Пригожин лише вчора повернувся з Африки та зустрічався в Росії з офіційними особами.

Також, як зазначив Путін, Слідчий комітет уже розпочав розслідування авіакатастрофи. Наразі "проводяться технічні та генетичні експертизи".

Варто зауважити, що глава Кремля постійно говорив про Пригожина у минулому часі, але жодного разу підтвердив його загибель.

Падіння літака Пригожина

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області розбився бізнес-джет. У мережі одразу почали писати про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Після цього у Росавіації підтвердили, що Пригожин був одним з пасажирів літака. При цьому офіційно смерть засновника ПВК "Вагнера" ще не підтвердили.

Однією з версій причин авіакатастрофи, яку розповсюджують у Telegram-каналах, є збиття російськими системами протиповітряної оборони.

З усіма деталями інциденту можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

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