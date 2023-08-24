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Путин впервые прокомментировал падение самолета Пригожина

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин "выразил соболезнования" погибшим во время падения самолета в Тверской области, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на встрече с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", - отметил Путин. 

 

По его словам, первичные данные свидетельствуют, что на борту находились сотрудники ЧВК "Вагнера". Диктатор начал расхваливать наемников за "существенный вклад в борьбу" с Украиной. 

"Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были, и добивался он результатов нужных для себя и тогда, когда я его просил об этом. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен", - добавил диктатор. 

Он подтвердил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки и встречался в России с официальными лицами. 

Также, как отметил Путин, Следственный комитет уже начал расследование авиакатастрофы. Сейчас "проводятся технические и генетические экспертизы".

Стоит заметить, что глава Кремля постоянно говорил о Пригожине в прошедшем времени, но ни разу не подтвердил его гибели. 

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 24 августа, в Тверской области разбился бизнес-джет. В сети сразу начали писать о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. 

После этого в Росавиации подтвердили, что Пригожин был одним из пассажиров самолета. При этом официально смерть основателя ЧВК "Вагнера" все еще не подтвердили. 

Одной из версий причин авиакатастрофы, которую распространяют в Telegram-каналах, является сбитие российскими системами противовоздушной обороны. 

Со всеми деталями инцидента можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

 

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