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Путін: військова компонента в Криму буде посилюватися

Новини » Політика    20.12.2018 - 15:36
Путін: військова компонента в Криму буде посилюватися
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що РФ не буде створювати в Криму "нічого зайвого"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що військова компонента в анексованому Криму буде посилюватися на стільки, на скільки це буде потрібно РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на підсумковій прес-конференції 20 грудня.

Путін заявив, що РФ не буде створювати в Криму "нічого зайвого", але "безпека РФ на цьому напрямку буде забезпечена".

"В 2014 році в Криму люди прийшли на референдум і проголосували за возз'єднання. З цього моменту Крим став частиною РФ і на будь-якій частині своєї території ми в праві і будемо будувати нашу військову політику, як ми вважаємо за потрібне для забезпечення нашої безпеки. Крим не виняток. Якщо генштаб, прикордонники вважають, що нам потрібно на якихось напрямках щось зробити додатково - ми це будемо робити. Безпека РФ на цьому напрямку буде забезпечена. Нічого зайвого ми там створювати не збираємося, але те що треба - буде зроблено", - заявив він.

При цьому, Путін заявив, що РФ виділить на розвиток півострова в найближчі два роки 300 млрд рублів (майже 4,5 млрд доларів, - ред.).

"Що стосується Азовського моря і Керченської протоки. Ми спочатку оголосили, що маємо намір побудувати для зв'язку з Кримом міст, що ми і зробили...Ми будуємо дорогу "Таврида", яка наприкінці 2020 року вже буде в 4-х смуговому варіанті, ми будемо розвивати інфраструктуру. Це все буде реалізовано і на найближчі два роки ми передбачили для розвитку півострова 300 млрд рублів, все це буде рухатися, паралельно з цим буде посилюватися на стільки, на скільки нам це потрібно, і військова компонента", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заявив, що анексії Криму не було, а за так зване "возз'єднання" проголосували жителі півострова на "референдумі".

Крім того, Путін заявив, що РФ не буде перешкоджати проходу судів, в тому числі військових, в Керченській протоці.

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