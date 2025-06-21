Путін влаштував "бенефіс", але ми знайдемо дрони на кожну ногу окупанта, - Зеленський

"Учора кожен почув сигнали від російського очільника. Бравада це в нього чи божевілля - можна пояснювати як завгодно. Але коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно і будемо реагувати разом із партнерами. Сподіваюся, з усіма партнерами", - зауважив Зеленський.

За його словами, вчора Путін влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки, і говорив він, на думку українського президента, абсолютно відверто.

"Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці", - зауважив глава держави.

Він також пояснив, що влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць.

"Звісно, ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно, Україна буде захищатись. Ми всі чітко розуміємо, що питання про незалежність України - це питання про виживання українців", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що за часів Путіна росіяни пішли далі – далі, ніж ГУЛАГ та багато іншого, що було.

"Вони спалюють міста, спалюють села під нуль. Залишаються руїни і жодного людського життя. Кожен у світі може це побачити - що Путін зробив абсолютно свідомо з Донбасом. Фактично Донбас знищений. І це вони там, у Москві, говорили, що начебто принесуть Донбасу захист. Вони принесли смерть, і це єдине, що вони вміють носити. Наші громади на Харківщині, в прикордонні нашої Сумщини, на Херсонщині - росіяни всюди роблять одне", - підсумував він.