Путін визнав удари ATACMS та Storm Shadow по Росії

Дозвіл на удари західними ракетами по РФ

Зауважимо, що впродовж року Україна активно зверталась до країн Європи та США з проханням дати дозвіл на удари по території Росії далекобійними балістичними ракетами ATACMS та крилатими Storm Shadow.

Минулого тижня Сполучені Штати нарешті дозволили Україні застосувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах на теренах РФ.

І вже вночі 19 листопада ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт у Брянській області.

Крім того, аналогічний дозвіл на удари дали уряди Великої Британії та Франції, хоча і обмежили використання лише Курською областю..

У середу, 20 листопада, стало відомо, що ЗСУ вперше застосували Storm Shadow по території РФ.

Удару було завдано по підземному командному пункту РФ у Курській області, де ймовірно також перебували північнокорейські генерали.

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