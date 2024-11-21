Путин признал удары ATACMS и Storm Shadow по России

Путин заявил, что удары наносятся в течение 2 дней. В частности, по словам диктатора, 19 ноября было зафиксировано использование шести ракет ATACMS, а 21 ноября удар системами Storm Shadow.

"Были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях", - подчеркнул он.

Он пояснил, что возгорание, возникшее на складе боеприпасов в Брянской области, от падения обломков ракет ATACMS было ликвидировано, зато в Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов российской группировки "Север".

"В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", - подытожил Путин.