Російський диктатор Володимир Путін визнав, що веде проти України війну, фактично назвавши цим словом свою так звану "спеціальну військову операцію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
Під час виступу глава Кремля запропонував відновити прямі переговори з Україною. Коментуючи ситуацію, що відбувається зараз, він назвав це словом "війна", чого уникав раніше.
"Повторю, Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Зараз тривають бойові дії, війна, а ми пропонуємо відновити переговори, перервані не нами", - стверджує диктатор.
Під час своєї промови Путін оминув тему 30-денного припинення вогню, яке вчора запропонувала Україна разом зі США і "коаліцією охочих".
Натомість він запропонував відновити прямий діалог між Москвою і Києвом уже в майбутній четвер, 15 травня, у Стамбулі. Ті самі переговори, які були припинені 2022 року.
Він анонсував, що завтра у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також Путін прямо на конференції звернувся до турецького лідера з проханням надати майданчик для переговорів з Україною.
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