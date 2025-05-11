UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Путін визнав, що веде проти України війну

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що веде проти України війну, фактично назвавши цим словом свою так звану "спеціальну військову операцію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

Під час виступу глава Кремля запропонував відновити прямі переговори з Україною. Коментуючи ситуацію, що відбувається зараз, він назвав це словом "війна", чого уникав раніше.

"Повторю, Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Зараз тривають бойові дії, війна, а ми пропонуємо відновити переговори, перервані не нами", - стверджує диктатор.

Що ключове сказав Путін

Під час своєї промови Путін оминув тему 30-денного припинення вогню, яке вчора запропонувала Україна разом зі США і "коаліцією охочих".

Натомість він запропонував відновити прямий діалог між Москвою і Києвом уже в майбутній четвер, 15 травня, у Стамбулі. Ті самі переговори, які були припинені 2022 року.

Він анонсував, що завтра у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також Путін прямо на конференції звернувся до турецького лідера з проханням надати майданчик для переговорів з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяВолодимир Путін