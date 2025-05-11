Путін визнав, що веде проти України війну

Що ключове сказав Путін

Під час своєї промови Путін оминув тему 30-денного припинення вогню, яке вчора запропонувала Україна разом зі США і "коаліцією охочих".

Натомість він запропонував відновити прямий діалог між Москвою і Києвом уже в майбутній четвер, 15 травня, у Стамбулі. Ті самі переговори, які були припинені 2022 року.

Він анонсував, що завтра у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також Путін прямо на конференції звернувся до турецького лідера з проханням надати майданчик для переговорів з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.