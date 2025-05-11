Путин признал, что ведет против Украины войну

Что ключевое сказал Путин

В ходе своей речи Путин обошел тему 30-дневного прекращения огня, которое вчера предложила Украина вместе с США и "коалицией желающих".

Вместо этого он предложил возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом уже в предстоящий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Те самые переговоры, которые были прекращены в 2022 году.

Он анонсировал, что завтра у него будет разговор с президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом. Также Путин прямо на конференции обратился к турецкому лидеру с просьбой предоставить площадку для переговоров с Украиной.

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