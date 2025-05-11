Російський диктатор Володимир Путін визнав, що веде проти України війну, фактично назвавши цим словом свою так звану "спеціальну військову операцію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

Під час виступу глава Кремля запропонував відновити прямі переговори з Україною. Коментуючи ситуацію, що відбувається зараз, він назвав це словом "війна", чого уникав раніше. "Повторю, Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Зараз тривають бойові дії, війна, а ми пропонуємо відновити переговори, перервані не нами", - стверджує диктатор.