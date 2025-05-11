Путін визнав, що веде проти України війну
Російський диктатор Володимир Путін визнав, що веде проти України війну, фактично назвавши цим словом свою так звану "спеціальну військову операцію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
Під час виступу глава Кремля запропонував відновити прямі переговори з Україною. Коментуючи ситуацію, що відбувається зараз, він назвав це словом "війна", чого уникав раніше.
"Повторю, Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Зараз тривають бойові дії, війна, а ми пропонуємо відновити переговори, перервані не нами", - стверджує диктатор.
Що ключове сказав Путін
Під час своєї промови Путін оминув тему 30-денного припинення вогню, яке вчора запропонувала Україна разом зі США і "коаліцією охочих".
Натомість він запропонував відновити прямий діалог між Москвою і Києвом уже в майбутній четвер, 15 травня, у Стамбулі. Ті самі переговори, які були припинені 2022 року.
Він анонсував, що завтра у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також Путін прямо на конференції звернувся до турецького лідера з проханням надати майданчик для переговорів з Україною.
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