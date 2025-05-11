Путин признал, что ведет против Украины войну
Российский диктатор Владимир Путин признал, что ведет против Украину войну, фактичски фактически назвав этим словом свою так называемую "специальную военную операцию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.
В ходе выступления глава Кремля предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Комментируя ситуацию, происходящую сейчас, он назвал это словом "война", чего избегал ранее.
"Повторю, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры прерванные не нами", - утверждает диктатор.
Что ключевое сказал Путин
В ходе своей речи Путин обошел тему 30-дневного прекращения огня, которое вчера предложила Украина вместе с США и "коалицией желающих".
Вместо этого он предложил возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом уже в предстоящий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Те самые переговоры, которые были прекращены в 2022 году.
Он анонсировал, что завтра у него будет разговор с президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом. Также Путин прямо на конференции обратился к турецкому лидеру с просьбой предоставить площадку для переговоров с Украиной.
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