Путін визнав, що Кремль і Міноборони РФ втратили довіру росіян до правдивості заяв щодо війни в Україні, - ISW

Подвоївши підтримку військових кореспондентів, президент РФ Володимир Путін визнав, що більшість росіян вже не довіряють заявам Кремля та Міноборони щодо перебігу війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на Інститут вивчення війни (ISW).

Своїми діями диктатор також підтвердив те, що мілблогери продовжують мати вплив на населення, яке вважає їх достовірним джерелом інформації.

" Це свідчить про те, що Путін вважає збереження підтримки принаймні певної помітної частини російського населення центром тяжіння для воєнних зусиль", - пояснюють аналітики.

Президент РФ навіть готовий терпіти незначну критику від мілблогерів, яких вважає лояльними, аби продовжувати кидати на війну проти України все більше ресурсів.

"Чи залишаться мілблогери вірними Путіну та військовим зусиллям, якщо російська армія продовжуватиме зазнавати невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими, оскільки Путін посилить свої вимоги до населення, щоб забезпечити гарматне м’ясо для подальшої підтримки бойових дій", - вказують в ISW.

Однак наразі російських диктатор захистив мілблогерів від нападів Міноборони РФ і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

Путін навіть підвищив деяких відомих мілблогерів з великою кількістю підписників, запропонувавши їм офіційні посади у Кремлі.

"Популярність мілблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати населення РФ до тривалої війни", - припускають фахівці.

В Інституті вивчення війни додають, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій мілблогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов'язані між собою.