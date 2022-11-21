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Путин признает, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян к правдивости заявлений о войне в Украине, - ISW

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Понедельник 21 ноября 2022 06:22
Путин признает, что Кремль и Минобороны РФ потеряли доверие россиян к правдивости заявлений о войне в Украине, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Удвоив поддержку военных корреспондентов, президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям Кремля и Минобороны о ходе войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Своими действиями диктатор также подтвердил, что милблогеры продолжают оказывать влияние на население, которое считает их достоверным источником информации.

"Это говорит о том, что Путин считает сохранение поддержки по крайней мере определенной заметной части российского населения центром тяготения для военных усилий, если не ради выживания своего режима", - объясняют аналитики.

Президент РФ даже готов терпеть незначительную критику от милблогеров, считаемых лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.

"Останутся ли милблогеры верными Путину и военным усилиям, если российская армия будет продолжать борьбу и терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными, поскольку Путин усилит свои требования к населению, чтобы обеспечить пушечное мясо для дальнейшей поддержки боевых действий", - указывают в ISW.

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