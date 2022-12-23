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Путін війною відкинув економіку Росії на 30 років назад, - ЗМІ

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Москва, П'ятниця 23 грудня 2022 16:05
Путін війною відкинув економіку Росії на 30 років назад, - ЗМІ Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін послабив російську економіку та збройні сили настільки, що країні може знадобитися до 30 років, щоб вийти довоєнний рівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Одне високопоставлене джерело в британському уряді повідомило, що Росії може знадобитися від 20 до 30 років, щоб відновити свій економічний та військовий потенціал.

За неповні 10 місяців війни російська армія втратила понад 100 тисяч солдатів, крім того Кремлю довелося терміново витрачати майже 30% річного бюджету країни на війну.

За словами британських чиновників, ЗСУ у боях вдалося знищити половину російських танків. Крім того, введені проти РФ санкції суттєво уповільнюють можливості відновлення економіки країни і сильно обмежують виробничий і експортний потенціал Росії.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки поповнили список санкцій щодо Росії і ввели обмеження проти ще 10 юридичних осіб.

Крім того, РБК-Україна писало про те, що Міністерство торгівлі США запроваджує нові санкції проти приватної військової компанії "Вагнера".

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Володимир Путін Російська Федерація
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