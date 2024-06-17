Путін виявляє інтерес до переговорів, щоб схилити Захід до поступок щодо України, - ISW
Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах. Його "цікавість" до діалогу покликаний схилити Захід до поступок, які порушать суверенітет України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
"ISW продовжує вважати, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у сумлінних переговорах і лише симулює інтерес до них в окремих випадках у рамках ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб схилити Захід до випереджальних поступок, які порушать суверенітет України", - йдеться у звіті.
Також аналітики вважають, що Путін навряд чи буде зацікавлений у мирних переговорах у найближчому майбутньому. Це пояснюється тим, що нещодавно російський диктатор виклав теорію перемоги Росії в Україні, яка базується на припущенні, що російські війська здатні до необмеженого поступового наступу на полі бою, щоб пережити підтримку України з боку Заходу.
Нагадаємо, що Швейцарія допустила участь Путіна у другому саміті світу, незважаючи на наявність ордера на арешт.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, настане момент, коли потрібно буде вести переговори з Росією. Але Україна не дозволить їй говорити мовою ультиматумів, як робить країна-агресор зараз.
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