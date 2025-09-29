Путін вивів Росію з Європейської конвенції проти катувань

Росія офіційно виходить з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Відповідний документ підписав російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначається, російський правитель підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
Раніше парламент РФ раніше схвалив вихід з угоди, яку Москва ратифікувала ще у 1998 році.
У Кремлі виправдовуються тим, що рішення стало відповіддю на відмову Ради Європи включити російського представника до складу комітету, який контролює виконання конвенції.
Таким чином, після денонсації Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням більше не розглядатимуться.
Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню була ухвалена Радою Європи у 1987 році.
Документ зобов’язує країни-учасниці:
Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.
Росія приєдналася до неї у 1998 році, але після повномасштабного вторгнення в Україну її виключили з Ради Європи, членом якої вона була 26 років. З того часу країна залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально.
Ще у серпні РБК-Україна повідомляло, що Росія офіційно планує вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням.
Тоді в МЗС України назвали такий крок Кремля фактичним визнанням злочину - системної практики катувань і спроби уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини.