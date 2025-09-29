Путін вивів Росію з Європейської конвенції проти катувань

Як зазначається, російський правитель підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Раніше парламент РФ раніше схвалив вихід з угоди, яку Москва ратифікувала ще у 1998 році.

У Кремлі виправдовуються тим, що рішення стало відповіддю на відмову Ради Європи включити російського представника до складу комітету, який контролює виконання конвенції.

Таким чином, після денонсації Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням більше не розглядатимуться.

Що відомо про Конвенцію проти катувань

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню була ухвалена Радою Європи у 1987 році.

Документ зобов’язує країни-учасниці:

не допускати катувань і нелюдського поводження у місцях позбавлення волі;

гарантувати незалежний міжнародний контроль за дотриманням цих стандартів;

допускати інспекторів Європейського комітету з питань запобігання катуванням (CPT) у в’язниці, колонії та інші місця утримання.

Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.

Росія приєдналася до неї у 1998 році, але після повномасштабного вторгнення в Україну її виключили з Ради Європи, членом якої вона була 26 років. З того часу країна залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально.