Общество Образование Деньги Изменения

Путин вывел Россию из Европейской конвенции против пыток

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия официально выходит из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Соответствующий документ подписал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, российский правитель подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Ранее парламент РФ ранее одобрил выход из соглашения, которое Москва ратифицировала еще в 1998 году.

В Кремле оправдываются тем, что решение стало ответом на отказ Совета Европы включить российского представителя в состав комитета, который контролирует выполнение конвенции.

Таким образом, после денонсации Россия больше не обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы. Также жалобы от российских заключенных в Европейский комитет по предупреждению пыток больше не будут рассматриваться.

Что известно о Конвенции против пыток

Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году.

Документ обязывает страны-участницы:

  • не допускать пыток и бесчеловечного обращения в местах лишения свободы;
  • гарантировать независимый международный контроль за соблюдением этих стандартов;
  • допускать инспекторов Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) в тюрьмы, колонии и другие места содержания.

Конвенция действует параллельно с Европейской конвенцией по правам человека и считается одним из ключевых инструментов защиты прав человека в Европе.

Россия присоединилась к ней в 1998 году, но после полномасштабного вторжения в Украину ее исключили из Совета Европы, членом которого она была 26 лет. С тех пор страна оставалась участницей Конвенции против пыток лишь формально.

 

Еще в августе РБК-Украина сообщало, что Россия официально планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток.

Тогда в МИД Украины назвали такой шаг Кремля фактическим признанием преступления - системной практики пыток и попытки избежать ответственности за грубые нарушения прав человека.

