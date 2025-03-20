Путін висунув ультиматум українцям у Росії

"Громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в РФ, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 року включно врегулювати своє правове становище в РФ", - йдеться в указі Путіна.

"Врегулювати становище" - це фактично отримати російський паспорт. Втім, залишається незрозумілим, чи путінська умова стосується жителів тимчасово окупованих територій України. Оскільки в указі йдеться саме про українців, які перебувають "на території Російської Федерації". Однак нагадаємо, що окуповані території Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя, а також Крим, Росія вважає своїми.

Указ також містить положення щодо іноземних громадян та осіб без громадянства, які до моменту набуття його чинності в'їхали на території самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР", а також на тимчасово окуповані РФ території Запорізької та Херсонської областей.

Якщо вони перебували на цих територіях понад 90 днів без зв’язку з трудовою діяльністю або приїхали для роботи, але не пройшли необхідного медогляду, то зобов’язані до 10 червня 2025 року пройти медичне обстеження.

Також вони повинні надати до територіальних органів МВС РФ підтвердження про відсутність вживання наркотичних і психотропних речовин без лікарського призначення, довідку про відсутність небезпечних інфекційних хвороб і сертифікат, що засвідчує відсутність ВІЛ-інфекції.

Паспортизація на окупованих територіях України

Нагадаємо, раніше ми писали, що на окупованих територіях України українців, м'яко кажучи, змушують брати російський паспорт. Спочатку мешканцям Донбасу видавали "паспорти" так званих "ДНР" і "ЛНР". Їхня наявність була основною умовою отримання згодом і російського документа.

Сам по собі паспорт РФ давав для людини, яка перебувала в окупації і з якихось причин не виїхала на підконтрольну Україні територію, більше можливостей, у яких її штучно обмежували.

У квітні 2019 року Путін видав указ про спрощення процедури набуття російського громадянства. Для цього вже не потрібно було мати паспорт ЛДНР.