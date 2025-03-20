Путин выдвинул ультиматум украинцам в России

"Граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации и не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации или до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ", - говорится в указе Путина.

"Урегулировать положение" - это фактически получить российский паспорт. Впрочем, остается непонятным, касается ли путинское условие жителей временно оккупированных территорий Украины. Поскольку в указе речь идет именно об украинцах, которые находятся "на территории Российской Федерации". Однако напомним, что оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крым, Россия считает своими.

Указ также содержит положения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которые до момента вступления его в силу въехали на территории самопровозглашенных образований "ДНР" и "ЛНР", а также на временно оккупированные РФ территории Запорожской и Херсонской областей.

Если они находились на этих территориях более 90 дней без связи с трудовой деятельностью или приехали для работы, но не прошли необходимого медосмотра, то обязаны до 10 июня 2025 года пройти медицинское обследование.

Также они должны предоставить в территориальные органы МВД РФ подтверждение об отсутствии употребления наркотических и психотропных веществ без врачебного назначения, справку об отсутствии опасных инфекционных болезней и сертификат, удостоверяющий отсутствие ВИЧ-инфекции.

Паспортизация на оккупированных территориях Украины

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированных территориях Украины украинцев, мягко говоря, заставляют брать российский паспорт. Сначала жителям Донбасса выдавали "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Их наличие было основным условием получения впоследствии и российского документа.

Сам по себе паспорт РФ давал для человека, который находился в оккупации и по каким-то причинам не выехал на подконтрольную Украине территорию, больше возможностей, в которых его искусственно ограничивали.

В апреле 2019 года Путин издал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства. Для этого уже не нужно было иметь паспорт ЛДНР.