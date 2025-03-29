Путін висунув нові вимоги у мирних переговорах: в ISW пояснили його тактику

Зазначається, що Путін активізує зусилля для позиціонування влади України, як нелегітимної та нездатної до переговорів стосовно припинення війни.

В ISW переконані, що лідер повторив свою вимогу про усунення "першопричин" війни в Україні, як передумову мирної угоди.

Це відсилка до початкових військових вимог Росії, які прямо суперечать зусиллям України, США та Європи, спрямованих на досягнення справедливого і сталого врегулювання війни.

"Путін намагається внести у дискусію про врегулювання війни нову вимогу, що відповідає давнім зусиллям Кремля з підриву легітимності українського уряду", - переконані в ISW.