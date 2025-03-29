Путин выдвинул новые требования в мирных переговорах: в ISW объяснили его тактику

Отмечается, что Путин активизирует усилия для позиционирования власти Украины, как нелегитимной и неспособной к переговорам о прекращении войны.

В ISW убеждены, что лидер повторил свое требование об устранении "первопричин" войны в Украине, как предпосылку мирного соглашения.

Это отсылка к первоначальным военным требованиям России, которые прямо противоречат усилиям Украины, США и Европы, направленным на достижение справедливого и устойчивого урегулирования войны.

"Путин пытается внести в дискуссию об урегулировании войны новое требование, что соответствует давним усилиям Кремля по подрыву легитимности украинского правительства", - полагают в ISW.