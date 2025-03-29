Путин выдвинул новые требования в мирных переговорах: в ISW объяснили его тактику

Российский диктатор Владимир Путин пытается переписать причины войны в Украине и манипулирует требованиями для установления мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Путин активизирует усилия для позиционирования власти Украины, как нелегитимной и неспособной к переговорам о прекращении войны.
В ISW убеждены, что лидер повторил свое требование об устранении "первопричин" войны в Украине, как предпосылку мирного соглашения.
Это отсылка к первоначальным военным требованиям России, которые прямо противоречат усилиям Украины, США и Европы, направленным на достижение справедливого и устойчивого урегулирования войны.
"Путин пытается внести в дискуссию об урегулировании войны новое требование, что соответствует давним усилиям Кремля по подрыву легитимности украинского правительства", - полагают в ISW.
Предусмотренный Конституцией пятилетний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента завершился 20 мая 2024 года. Однако проводить выборы в условиях военного положения в стране невозможно, поэтому голосование будет происходить после завершения войны и отмены спецрежима.
С тех пор Путин неоднократно заявлял, что Зеленский якобы нелегитимный президент.
В частности, 27 марта диктатор повторил месседж о незаконности гражданской власти в Украине. Он предложил ввести в стране временное управление под эгидой ООН, США и стран Европы для проведения выборов президента.
В ответ в МИД Украины предложили ввести временное управление в России, и начать его с Воркуты.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает правительство Украины легитимным и призвал уважать его.
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