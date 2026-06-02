Путін вірить, що скоро переможе Україну: ISW пояснив, що за цим стоїть

На думку аналітиків, Путін продовжує фінансувати війну проти України на нинішньому рівні, оскільки вірить у можливість досягти своїх цілей військовим шляхом у найближчій або середньостроковій перспективі.

В ISW зазначили, що Путін не реагує на дедалі частіші попередження російських економічних чиновників про надмірне навантаження, яке військові витрати створюють для економіки країни.

Чому Путін не змінює курс

За оцінкою експертів, така позиція може бути пов'язана з викривленим уявленням російського диктатора про ситуацію на фронті.

Аналітики нагадали, що раніше дійшли висновку: Путін, імовірно, отримує від російського військового командування перебільшені дані про успіхи армії РФ в Україні. Через це він може помилково вважати, що Росія наближається до перемоги.

"Неправильне розуміння Путіним ситуації на полі бою, ймовірно, сприяє його наполегливості щодо збереження високих військових витрат та його рішучості продовжувати війну для досягнення своїх цілей військовим шляхом", - пояснили в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики звернули увагу, що для Росії зменшення оборонних витрат також несе ризики.

На їхню думку, скорочення фінансування армії може послабити окремі ділянки фронту на тлі українських ударів по військових об'єктах у тилу та контратак Сил оборони України.

У такому разі українські війська могли б розвинути свої нещодавні успіхи, що ще більше ускладнило б становище російської армії на полі бою.