UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін вірить, що скоро переможе Україну: ISW пояснив, що за цим стоїть

20:40 02.06.2026 Вт
2 хв
Російські генерали просто водять диктатора за ніс
aimg Марія Науменко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Попри проблеми в економіці РФ, Кремль не скорочує військові витрати. Аналітики пояснили мотиви російського диктатора Володимира Путіна.

На думку аналітиків, Путін продовжує фінансувати війну проти України на нинішньому рівні, оскільки вірить у можливість досягти своїх цілей військовим шляхом у найближчій або середньостроковій перспективі.

В ISW зазначили, що Путін не реагує на дедалі частіші попередження російських економічних чиновників про надмірне навантаження, яке військові витрати створюють для економіки країни.

Чому Путін не змінює курс

За оцінкою експертів, така позиція може бути пов'язана з викривленим уявленням російського диктатора про ситуацію на фронті.

Аналітики нагадали, що раніше дійшли висновку: Путін, імовірно, отримує від російського військового командування перебільшені дані про успіхи армії РФ в Україні. Через це він може помилково вважати, що Росія наближається до перемоги.

"Неправильне розуміння Путіним ситуації на полі бою, ймовірно, сприяє його наполегливості щодо збереження високих військових витрат та його рішучості продовжувати війну для досягнення своїх цілей військовим шляхом", - пояснили в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики звернули увагу, що для Росії зменшення оборонних витрат також несе ризики.

На їхню думку, скорочення фінансування армії може послабити окремі ділянки фронту на тлі українських ударів по військових об'єктах у тилу та контратак Сил оборони України.

У такому разі українські війська могли б розвинути свої нещодавні успіхи, що ще більше ускладнило б становище російської армії на полі бою.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що російська економіка сповільнюється на тлі війни, санкцій та ударів українських дронів по важливих об'єктах інфраструктури. За прогнозами, зростання ВВП РФ цього року становитиме лише 0,4%.

Водночас співрозмовники агентства серед російського бізнесу вважають, що найефективнішим способом підтримати економіку могло б стати завершення війни та відновлення переговорного процесу із Заходом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїна