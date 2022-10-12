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Путін вирішив відмовитися від грошей за поставки нафти до країн, які введуть стелю на ціни

Фото: Путін вирішив втратити нафтогазові доходи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський президент Володимир Путін заявив, що відмовиться постачати нафту до тих країн, які введуть стелю на російське паливо. Нафтогазові доходи - основа бюджету РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на енергетичному форумі "Російський енергетичний тиждень" у Москві.

"Росія не буде діяти всупереч здоровому глузду. Ми не постачатимемо енергоресурси країнам, які обмежать ціни на нафту", - сказав він.

Нагадаємо, країни G7 - Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США - планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.

Експерти кажуть, що це може означати потенційне обмеження на рівні близько 60 доларів за барель, оскільки російська нафта марки Urals, яка базується на еталонній марці Brent, продавалася за ціною від 50 до 70 доларів за барель у 2019 році.

Ряд великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема серед них може бути Індія.

Зазначимо, доходи бюджету РФ склали за дев'ять місяців 2022 року 19,7 трлн рублів, нафтогазові доходи 8,5 трлн рублів.

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