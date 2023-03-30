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Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян

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Россия, Четверг 30 марта 2023 19:50
Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ диктатора.

"Совершить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", - говорится в указе.

Отмечается, что осенью 2022 года на военную службу было призвано 120 тысяч человек, а прошлой весной - 134,5 тысячи. В среднем в последние годы каждый призыв касался около 130 тысяч россиян.

Напомним, по данным британской разведки, российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.

Также ранее мы писали, что власти РФ, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды оккупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.

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