Путин решил призвать в армию еще около 150 тысяч россиян
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ диктатора.
"Совершить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", - говорится в указе.
Отмечается, что осенью 2022 года на военную службу было призвано 120 тысяч человек, а прошлой весной - 134,5 тысячи. В среднем в последние годы каждый призыв касался около 130 тысяч россиян.
Напомним, по данным британской разведки, российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.
Также ранее мы писали, что власти РФ, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды оккупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.
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