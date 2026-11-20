Російський диктатор Володимир Путін "випадково" випускав по Польщі дрони і "кілька невеликих ракет".

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Путін запускав дрони в Польщу і кілька невеликих ракет, випадково", - сказав американський лідер.

Крім того, він похвалив польського прем'єра Дональда Туска і сказав, що той йому подобається.

"Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я давно його знаю. Так. Гаразд. Мені подобається польський прем'єр-міністр. Не забувайте, що я підтримав його", - сказав президент США.

Він додав, що нібито допоміг Туску перемогти, оскільки той був "на десятому місці". Трамп також назвав прем'єра Польщі "чудовим хлопцем".

Що передувало

Нагадаємо, Трамп під час зустрічі з російським диктатором назвав його своїм "другом" і заявив, що з багаторічної комунікації з главою Кремля цілком може вийти "багато чудових речей".

"Боже, бережи нас від таких друзів", - прокоментував Туск заяву президента США та оптимізм щодо переговорів із російським керівництвом.