Российский диктатор Владимир Путин "случайно" выпускал по Польше дроны и "несколько небольших ракет".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Путин запускал дроны в Польшу и несколько небольших ракет, случайно", - сказал американский лидер.

Кроме того, он похвалил польского премьера Дональда Туска и сказал, что тот ему нравится.

"Ну, я ничего не могу с этим поделать. Я давно его знаю. Да. Ладно. Мне нравится польский премьер-министр. Не забывайте, что я поддержал его", - сказал президент США.

Он добавил, что якобы помог Туску победить, поскольку тот был "на десятом месте". Трамп также назвал премьера Польши "прекрасным парнем".

Что предшествовало

Напомним, Трамп во время встречи с российским диктатором назвал его своим "другом" и заявил, что из многолетней коммуникации с главой Кремля вполне может получиться "много замечательных вещей".

"Боже, береги нас от таких друзей", - прокомментировал Туск заявление президента США и оптимизм по поводу переговоров с российским руководством.