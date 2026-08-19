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Путін вимагає, щоб в РФ готувалися до повернення окупантів з війни

17:34 19.08.2026 Ср
2 хв
У Кремлі вже порушили питання, що робити з російськими військовими після завершення бойових дій
aimg Марія Науменко
Путін вимагає, щоб в РФ готувалися до повернення окупантів з війни Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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У Росії вже заговорили про необхідність готуватися до повернення військових із фронту та їхнього працевлаштування після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів.

Під час засідання російський диктатор окремо порушив питання повернення військових із фронту після завершення бойових дій.

"Є ще одне питання, - заявив він. - Повернення наших хлопців з лінії бойового зіткнення після закінчення спеціальної військової операції".

Путін зазначив, що після завершення війни до Росії повернеться багато військовослужбовців. За його словами, владі потрібно буде заздалегідь подумати про їхнє працевлаштування.

"Багато людей (повернуться. - ред.), їх потрібно працевлаштувати, і вони зі здоровими амбіціями прийдуть і так далі. Це серйозна робота, до якої треба заздалегідь готуватися", - сказав він.

Водночас Путін назвав одним із ключових завдань вирішення питань, пов'язаних із так званою "спецоперацією", а також підтримку сімей військовослужбовців та учасників війни.

Нагадуємо, представник ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що Росія розглядає можливість війни з країнами НАТО до 2030 року.

Водночас у розвідці наголошують, що вже зараз Москва проводить проти країн Альянсу гібридні операції, зокрема із використанням невідомих безпілотників.

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