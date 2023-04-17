Путін викликав Шойгу. Диктатор назвав Україну "очевидним пріоритетом" для військових РФ

Російський диктатор Володимир Путін вкотре висловився про війну проти України. Глава Кремля назвав її "очевидним пріоритетом" для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кремль.

Диктатор викликав у Кремль міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Путін цинічно назвав Україну "пріоритетом" для російських військ.

"Для нас очевидно, що на сьогоднішній день у нас є ясні пріоритети застосування збройних сил, і насамперед це стосується українського напрямку та всього, що пов'язано з захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", - сказав російський диктатор.

При цьому Путін та Шойгу також обговорили так звані "раптові перевірки" на Тихоокеанському флоті. Глава Кремля не виключив, що флот можуть використовувати у "конфліктах".

"Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватись і в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас теж мати це на увазі", - заявив Путін.

Нагадаємо, 14 квітня Міноборони РФ підняло по тривозі Тихоокеанський флот і оголосило про "раптову перевірку". Шойгу наказав відпрацювати "дії щодо відображення висадки противника на південні Курильські острови та Сахалін".

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