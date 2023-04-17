Путин вызвал Шойгу. Диктатор назвал Украину "очевидным приоритетом" для военных РФ

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался о войне против Украины. Глава Кремля назвал ее "очевидным приоритетом" для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кремль.

Диктатор вызвал в Кремль министра обороны РФ Сергея Шойгу. Путин цинично назвал Украину "приоритетом" для российских войск.

"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал российский диктатор.

При этом Путин и Шойгу также обсудили так называемые "внезапные проверки" на Тихоокеанском флоте. Глава Кремля не исключил, что флот могут использовать в "конфликтах".

"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду", - заявил Путин.

Напомним, 14 апреля Минобороны РФ подняло по тревоге Тихоокеанский флот и объявило о "внезапной проверке". Шойгу приказал отработать "действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".

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