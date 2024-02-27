У Байдена о блокировании помощи Украине: Путин "выигрывает" каждый день

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Владимир Путин "выигрывает каждый день", поскольку Палата представителей США откладывает принятие нового пакета помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Салливан отметил, что "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей готово принять" пакет помощи для Украины, "если он дойдет до переговоров".

По его словам, реальность такова, что "Путин выигрывает каждый день", когда Украина не получает ресурсы, которые она нуждается, и потому страдает.

Кроме того, в своем выступлении в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Джонсон будет виноват, если законопроект о помощи США провалится и Россия продвинется на поле боя.

"Я хотел бы, чтобы он знал, что весь мир наблюдает за тем, что он будет делать, и если Украина терпит поражение на поле боя, это будет его ответственность", - подчеркнул Сикорский, призывая Джонсона допустить голосование.

Блокировка помощи от США

Напомним, 13 февраля Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. Более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Однако для вступления в силу этого законопроекта должна утвердить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против инициативы. Президент Джо Байден призвал Палату представителей утвердить законопроект.

Однако Палата представителей США объявила о перерыве до 28 февраля, задержав тем самым процесс оказания помощи для Украины.