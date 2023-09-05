Путін відзначився антисемітською заявою про Зеленського. В Україні відреагували

Що сказав Путін

В інтерв'ю російському телеканалу Путін заявив, що Захід нібито поставив на чолі України "етнічного єврея для того, щоб прикрити антилюдську сутність" українців.

"Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні", - сказав він.

Реакція МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook заявив, що подібні заяви Путіна є антисемітськими. Він зауважив, що у сучасному світі немає бути місця для ненависті за етнічною ознакою.

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт", - написав він.

Реакція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму мікроблозі у Twitter написав, що це чергова цинічна спроба Путіна використати тему Голокосту.

"Людина, яка свідомо віддає наказ ракетно атакувати чужу країну, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей, знищувати міста й села, пропонує нове виправдання своїй внутрішній неадекватності", - написав Подоляк.

За його словами, подібні заяви свідчать про те, що Путін

Заяви Путіна

Нагадаємо, російський диктатор провів нараду з постійними членами Радбезу РФ. Глава Кремля згадав про український контрнаступ та не втримався від чергових погроз.

Глава Кремля заявив про створення польсько-литовсько-українського з’єднання. Він побачив у цьому "загрозу окупації Західної України".

Путін заявив, що Польща "має подякувати СРСР за відновлення незалежності", бо нібито завдяки диктатору Сталіну вона отримала у подарунок західні землі.

Нещодавно РФ заявила, що закриє консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Польська сторона пообіцяла відповісти тим самим.

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