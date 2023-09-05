Путин отметился антисемитским заявлением о Зеленском. В Украине отреагировали

Что сказал Путин

В интервью российскому телеканалу Путин заявил, что Запад якобы поставил во главе Украины "этнического еврея для прикрытия античеловеческой сущности" украинцев.

"Это делает ситуацию чрезвычайно отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине", - сказал он.

Реакция МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook заявил, что подобные заявления Путина антисемитские. Он отметил, что в современном мире нет места для ненависти по этническому признаку.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит", - написал он.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем микроблоге в Twitter написал, что это очередная циничная попытка Путина использовать тему Холокоста.

"Человек, сознательно приказывающий ракетно атаковать чужую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности", - написал Подоляк.

По его словам, подобные заявления свидетельствуют о том, что Путин

Заявления Путина

Напомним, российский диктатор провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Глава Кремля вспомнил об украинском контрнаступлении и не удержался от очередных угроз.

Глава Кремля заявил о создании польско-литовско-украинского соединения. Он увидел в этом "угрозу оккупации Западной Украины".

Путин заявил, что Польша "должна поблагодарить СССР за восстановление независимости", потому что якобы благодаря диктатору Сталину она получила в подарок западные земли.

Недавно РФ заявила, что закроет консульское агентство Польши в Смоленске из-за "недружественных действий". Польская сторона пообещала ответить тем же.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.