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Путін "віджав" активи ще трьох структур тютюнового гіганта з Японії, - ЗМІ

18:10 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Путін "віджав" активи ще трьох структур тютюнового гіганта з Японії, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія запровадила "тимчасове управління" ще щодо трьох юридичних осіб компанії Japan Tobacco International. Під контроль Москви перейшли імпортери та холдингові структури виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zona.media.

Під обмеження потрапили компанії "Дж.Т.І. Росія", "Переславль-Тютюн" та "Дж.Т.І. Інноваційні продукти".

Раніше, 5 листопада, аналогічний указ торкнувся ще чотирьох структур JTI, яким належать тютюнові фабрики у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Усі нові компанії передали під контроль ТОВ "Промислові активи".

За даними "Комерсанта", йдеться про структуру, пов'язану з Таймуразом Болоєвим - колишнім головою компанії "Балтика" та засновником "БТК груп".

При цьому в Росії зареєстровано кілька підприємств із такою ж назвою.

Зокрема, інша компанія "Промислові активи" входила до холдингу S8 Capital Армена Саркісяна, який активно викуповує активи західних брендових компаній після їхнього виходу з російського ринку.

Близько третини акцій Japan Tobacco International належить уряду Японії (37,55%). Міністерство закордонних справ країни вже висловило протест російському послу через запровадження "тимчасового управління".

Тютюновий гігант працював у РФ із 1999 року, а у 2007-му очолив російський ринок.

Після повномасштабного вторгнення в Україну компанія не пішла з ринку, хоча тимчасово заморожувала інвестиції, а у 2023 році остаточно вирішила продовжувати бізнес у країні.

Вартість націоналізованих раніше виробництв оцінювали у 60 млрд рублів.

Нагадаємо, що 5 листопада російський диктатор Володимир Путін випустив указ про введення "тимчасового управління" щодо чотирьох інших юридичних осіб Japan Tobacco International.

Під контроль РФ тоді потрапили підприємства з обробки тютюнової сировини та виготовлення сигарет у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Також восени 2026 року Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу військову агресію проти України та в межах міжнародного тиску на країну-агресорку.

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