Путін "віджав" активи ще трьох структур тютюнового гіганта з Японії, - ЗМІ

Росія запровадила "тимчасове управління" ще щодо трьох юридичних осіб компанії Japan Tobacco International. Під контроль Москви перейшли імпортери та холдингові структури виробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zona.media .

Вартість націоналізованих раніше виробництв оцінювали у 60 млрд рублів.

Після повномасштабного вторгнення в Україну компанія не пішла з ринку, хоча тимчасово заморожувала інвестиції, а у 2023 році остаточно вирішила продовжувати бізнес у країні.

Тютюновий гігант працював у РФ із 1999 року, а у 2007-му очолив російський ринок.

Близько третини акцій Japan Tobacco International належить уряду Японії (37,55%). Міністерство закордонних справ країни вже висловило протест російському послу через запровадження "тимчасового управління".

Зокрема, інша компанія "Промислові активи" входила до холдингу S8 Capital Армена Саркісяна, який активно викуповує активи західних брендових компаній після їхнього виходу з російського ринку.

При цьому в Росії зареєстровано кілька підприємств із такою ж назвою.

За даними "Комерсанта", йдеться про структуру, пов'язану з Таймуразом Болоєвим - колишнім головою компанії "Балтика" та засновником "БТК груп".

Раніше, 5 листопада, аналогічний указ торкнувся ще чотирьох структур JTI, яким належать тютюнові фабрики у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Під обмеження потрапили компанії "Дж.Т.І. Росія", "Переславль-Тютюн" та "Дж.Т.І. Інноваційні продукти".

Нагадаємо, що 5 листопада російський диктатор Володимир Путін випустив указ про введення "тимчасового управління" щодо чотирьох інших юридичних осіб Japan Tobacco International.

Під контроль РФ тоді потрапили підприємства з обробки тютюнової сировини та виготовлення сигарет у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Також восени 2026 року Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу військову агресію проти України та в межах міжнародного тиску на країну-агресорку.